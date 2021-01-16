Avusturya'da binlerce gösterici Kovid-19 önlemlerini protesto etti
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Avusturya'da binlerce gösterici Kovid-19 önlemlerini protesto etti

16.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:13

Avusturya'nın farklı bölgelerinden başkent Viyana'ya gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı binlerce kişi, tedbirlerin kaldırılması için gösteri düzenledi.

Avusturya'nın farklı bölgelerinden başkent Viyana'ya gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı binlerce kişi, tedbirlerin kaldırılması için gösteri düzenledi.

Göstericiler, farklı toplanma bölgelerinden gelerek şehrin Kahramanlar Meydanı'nda birleşti.

Avusturya bayraklarının yanı sıra "(Başbakan Sebastian) Kurz gitmeli", "Karantina sonsuza kadar sürecek mi?" yazılı pankartlar açan göstericiler, Ring Caddesi'ni trafiğe kapatarak yürüyüş düzenledi.

Ülkede halihazırda süren karantina uygulamasının uzatılması önerilerine tepki gösteren göstericiler, bir an evvel kısıtlamaların kaldırılması talebinde bulundu.

Aşırı sağcıların gövde gösterisi

Maske, mesafe gibi temel Kovid-19 kurallarına uyulmayan gösteri, aşırı sağcıların gövde gösterisinde dönüştü. Eski aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache ve Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller gibi isimlerin de katıldığı gösteride hükümet karşıtı slogan atıldı.

Öte yandan, başka bir grup da Kovid-19 önlemleri karşıtlarını protesto etti. Sol görüşlü protestocular, Kovid-19 önlemlerini bahane eden aşırı sağcıların gösteri düzenlemesine izin verilmesine tepki gösterdi.

Bu arada, sol ve sağ görüşlü iki grubun karşı karşıya gelmemesi için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösteriye ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, her iki gruptan kurallara uymayan kişilere yönelik cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Avusturya'da 24 Ocak'ta sona ermesi öngörülen karantinanın uzatılması tartışılırken, özellikle İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün yayılmayı sürdürmesi kaygılara yol açıyor.

Avusturya'da binlerce gösterici Kovid-19 önlemlerini protesto etti
Avusturya'da binlerce gösterici Kovid-19 önlemlerini protesto etti
Avusturya'da binlerce gösterici Kovid-19 önlemlerini protesto etti
Avusturya'da binlerce gösterici Kovid-19 önlemlerini protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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