Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da
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Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Güncel

Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da Mariah Carey'nin eski nişanlısının yatı Bodrum açıklarına demirledi Türkiye'nin gözde tatil merkezi Bodrum'a lüks yatlar gelmeye devam ediyor.

Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da

Mariah Carey'nin eski nişanlısının yatı Bodrum açıklarına demirledi

MUĞLA - Türkiye'nin gözde tatil merkezi Bodrum'a lüks yatlar gelmeye devam ediyor. İlçeye gelen son lüks yat Mariah Carey'nin eski nişanlısı James Douglas Packer'ın 107 metre uzunluğundaki mega yatı IJE oldu.

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum, birbirinden güzel koylarına milyon dolarlık yatları çekiyor. İlçeye son gelen yat, 107 metre uzunluğunda 17 metre genişliğindeki mega yat "IJE" oldu. Avustralyalı milyarder James Douglas Packer'a ait olduğu öğrenilen mega yat, Bodrum Kalesi önlerine demirledi. 22 misafir ve 28 mürettebat kapasiteli mega yatın 200 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi. İtalya'nın Livorno kentinde 2019 yılında yapımı tamamlanan mega yatın ismi James Douglas Packer'ın çocukları Indigo, Jackson ve Emmanuelle'in isimlerinin baş harflerinden geliyor. Avustralya'nın en zengin 15 kişisi arasında gösterilen 53 yaşındaki James Douglas Packer, 5 Grammy ödüllü ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin eski nişanlısıydı. Mega yatta Avustralyalı milyarder Packer'ın olup olmadığını bilinmiyor.

Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da
Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da
Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da
Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da
Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da
Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da
Avustralyalı milyarderin yatı Bodrum'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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