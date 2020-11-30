Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı

Afganistan'da görev yaparken 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkan Avustralyalı 13 asker ordudan atıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian'ın Afgan çocuğun boğazına bıçak tutan Avustralyalı asker fotoğrafı ortalığı karıştırdı.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

ÇİN DIŞİŞLERİ'NDEN GERİLİM YARATAN PAYLAŞIM

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Twitter hesabından paylaştığı bir görsel ile gerilime neden oldu. Avustralya üniforması giyen bir askerin, elinde kuzu tutan bir çocuğun boğazına bıçak dayamış bir fotoğrafının üzerine 'Korkma, barış getirmeye geliyoruz!' yazılırken, sözcü "Afgan sivillerin Avustralyalı askerler tarafından öldürülmesi şok edici. Bu tür eylemleri şiddetle kınıyor ve sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI GÖRÜNTÜNÜN SİLİNMESİNİ İSTEDİ

Derhal bir basın toplantısı düzenleyen Avustralya Avustralya Başbakanı Scott Morrison,"son derece çirkin" ve "yanlış görüntü ve korkunç hakaret" içeren görüntünün Twitter'dan silinmesini isterken, Çin'den soruşturmayla birlikte, resmi özür talep etti.

CESETLERİN YANINA BOMBA VE SİLAH YERLEŞTİRİLMİŞ

Bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için bazı silah ve bombaları yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere ulaştıklarını aktaran Tümgeneral Brereton, "Bunlar kasıtlı hukuka aykırı cinayetlerin gizlenmesi amacıyla kullanılmak üzere geliştirildi. Ele alınan olaylar bir savaş suçuna ilişkin inandırıcı bilgilerin bulunduğu tespit edilen davalar, öldürülen kişinin savaşçı olmadığı açık olan veya olması gereken davalardır." açıklamasında bulunmuştu.

RAPOR 25 BİN GÖRÜNTÜ ÜZERİNDEN HAZIRLANDI

Soruşturmayı yürüten müfettişler raporu, Avustralyalı askerlerin 2005 ila 2016 arasındaki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşüp 20 binden fazla belgeye ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırladı.