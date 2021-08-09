Avustralya'dan, Moderna'nın Covid-19 aşısına geçici kullanım onayı
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Avustralya'dan, Moderna'nın Covid-19 aşısına geçici kullanım onayı

Avustralya'dan, Moderna'nın Covid-19 aşısına geçici kullanım onayı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da Terapötik Ürünler İdaresi'nden (TGA), Moderna tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 18 yaşından büyükler için geçici kullanımına onay verdi.

Avustralya'da Terapötik Ürünler İdaresi'nden (TGA), Moderna tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 18 yaşından büyükler için geçici kullanımına onay verdi.

Avustralya'da Terapötik Ürünler İdaresi'nden (TGA), Moderna tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının geçici kullanımını onayladı. Moderna aşısının aldığı onay ile Avustralya'da kullanım izni olan aşı sayısı da 4'e yükseldi. AstraZeneca, Pfizer-BionTech ve Johnson and Johnson aşılarına kullanım onayı veren kurul, ilk olarak 1 milyon doz gelmesi planlanan Moderna aşılarının Eylül ayından itibaren kullanılmasının önünü açtı. Yapılan açıklamada, Moderna aşısının 4 hafta arayla iki doz gerektiği vurgulandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison başkent Canberra'da yaptığı açıklamada, "Eylül ayında 1 milyon, yıl sonundan önce de 10 milyon doz Moderna aşısına ulaşacağız" dedi. Covid-19 ile mücadelede yeni bir aşıya daha onay verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Morrison, "Eylül ayında bir milyon doz gelecek ve ülke genelinde eczanelere gidecek. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında aylık olarak 3 milyon dozun ülkeye giriş yapması bekleniyor. Bu, salgın sırasında Terapötik Ürünler İdaresi tarafından şu ana kadar onaylanan dördüncü Covid-19 aşısı ve haberci RNA teknolojisi kullanılarak onaylanan ikinci aşıdır. Avustralya, 10 milyonu bu yıl, 15 milyonu ise 2022'den itibaren olmak üzere toplam 25 milyon doz aşı sipariş etti" dedi.

Avustralya'da şimdiye kadar 13,7 milyon doz Pfizer ve AstraZeneca aşısı uygulandığı, en az bir doz aşılanan kişi sayısının 9.1 milyon, tamamen aşılanan kişi sayısının ise yaklaşık 4.6 milyon kişi olduğu açıklandı. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, geçen hafta, ülke genelinde 1,3 milyon doz uygulandığını belirtti.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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