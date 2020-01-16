Avustralya'daki koalalar Yeni Zelanda'ya gönderilsin kampanyası

16.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:26

Avustralya'da koala neslini yangına karşı korumak için Yeni Zelanda'ya sığınmalarını talep eden bir imza kampanyası başlatıldı.



Change.org sitesinde yayınlanan kampanyada koalaların yaşam alanının büyük ölçüde yangınlarda telef olduğunu ve gelecek yıllarda neslinin tükenme riski ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Koalaların koruma altına alınması için aynı ekosisteme sahip olan Yeni Zelanda'ya gönderilmesi isteniyor. Euronews.com'da Görüntüle