Avustralya'daki koalalar Yeni Zelanda'ya gönderilsin kampanyası
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Avustralya'daki koalalar Yeni Zelanda'ya gönderilsin kampanyası

Avustralya kıtasını kasıp kavuran orman yangınlar ülkedeki doğal hayatın da felaketi oldu. Bir grup Avustralyalı, ülkenin simgelerinden biri olan koalaların neslinin tükenmemesi için Yeni Zelanda’ya sığınmaları için imza kampanyası başlattı

16.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:26
Avustralya'daki koalalar Yeni Zelanda'ya gönderilsin kampanyası

'da koala neslini yangına karşı korumak için 'ya sığınmalarını talep eden bir imza kampanyası başlatıldı.


Change.org sitesinde yayınlanan kampanyada koalaların yaşam alanının büyük ölçüde yangınlarda telef olduğunu ve gelecek yıllarda neslinin tükenme riski ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Koalaların koruma altına alınması için aynı ekosisteme sahip olan Yeni Zelanda'ya gönderilmesi isteniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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