Avustralya'da yayınlanan koronavirüs reklamı büyük tepki çekti
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Avustralya'da yayınlanan koronavirüs reklamı büyük tepki çekti

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Son dönemde tırmanışa geçen delta varyantı nedeniyle kısıtlamaları geri getiren Avustralya'da yayınlanan koronavirüs reklamı tepkilere neden oldu. "Korona herkesi etkileyebilir. Evde kal. Test yaptırın. Aşınızı yaptırın" ifadelerinin kullanıldığı reklam filminde yer alan kadının yaş grubundakilerin aşı yaptırmalarına izin verilmeyen ülkede verilen aşı mesajı haliyle tartışma konusu oldu.

Avustralya, hükümet tarafından yayınlanan koronavirüs reklamını konuşuyor. Delta varyantı sonrası vaka sayısının arttığı ülke son dönemde aldığı yeniden kapanma kararları ile gündemdeydi.

REKLAMA TEPKİ YAĞDI

Avustralya hükümetinin artan vaka sayılarına dikkat çekmek için yayınladığı koronavirüs reklamına tepki yağdı.

Hastanedeki genç bir kadının nefes almaya çalıştığı anlar ile başlayan reklam filmi 'Koronavirüs herkesi etkileyebilir. Evde kal. Test yaptırın. Aşınızı yaptırın' sözlerine ev sahipliği yapıyor.

REKLAMDAKİ OYUNCU SEÇİMİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ancak ülkedeki aşı uygulaması reklamda yer alan kadının yaş grubundakilerin aşı yaptırmalarına izin vermiyor. Haliyle hükümetin aşı olun mesajı verirken yaptığı oyuncu seçimi ülkede tartışma konusu oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı reklam filmindeki kadının yaş grubundakilerinin aşı randevusu yaptıramadığına dikkat çekti.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

25 milyon nüfusa sahip olan Avustralya'da bugüne kadar 9 milyonun üzerinde aşı yapıldı. Öte yandan pandemiden en çok etkilenen 40. ülke konumunda bulunan Avustralya'da toplam vaka sayısı 650 binin üzerinde. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 638 bin kişi virüsü atlattı, 10 bin 723 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya'da yayınlanan koronavirüs reklamı büyük tepki çekti
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