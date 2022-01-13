Avustralya'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Avustralya'da, Kovid-19 salgını başladığı günden bu yana bir günde ilk kez 150 bin 686 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki eyaletlerden yapılan açıklamalara göre, en fazla yeni vaka, son 24 saatte 92 bin 264 kişinin virüse yakalanmasıyla ülkenin nüfus bakımından en büyük eyaleti Yeni Güney Galler'de (NSW) kaydedildi.

NSW'yi 37 bin 169 yeni vakanın tespit edildiği Victoria eyaleti takip ederken, Queensland'da 14 bin 914, Güney Avustralya'da (SA) 3 bin 669, Tazmanya'da 1100, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 1020 ve Kuzey Bölgesi'nde 550 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülke genelindeki günlük vaka sayısı ilk kez 150 bin 686'ya çıktı.

Vaka sayılarının yoğunlaştığı eyaletlerden Victoria'da 25, NSW'de 22, Queensland'da 6 ve SA'da 4 Avustralyalının daha virüsten hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 522'ye yükseldi.

Ülkedeki 700 binden fazla aktif vakadan 310'u yoğun bakımda olmak üzere, 4 bin 10 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Uluslararası öğrencilerin çalışma saatleri artırılacak

Eyalet başbakanlarının da katılımıyla çevirim içi gerçekleştirilen Ulusal Kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Scott Morrison, kabinede alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.

Salgın nedeniyle bazı sektörlerde çalışanlar için izolasyon muafiyeti kararı aldıklarını açıklayan Morrison, muafiyetin sadece gıda dağıtımındakileri değil, nakliyecileri, halka açık olmayan tüm sağlık birimlerinde çalışanları, acil servis elemanlarını, öğretmenleri, enerji ve atık yönetiminde çalışanları kapsayacağını söyledi.

Başbakan Morrison, ülke genelindeki vaka sayılarının hızla artmasıyla personel sıkıntısı ortaya çıkan süpermarketlerdeki baskıyı azaltmak için de uluslararası öğrencilerin haftalık 20 saat olan yasal çalışma sürelerinin artırılacağını belirtti.

Kovid-19'a yakalananların sayısının 1 milyon 399 bin 621'e çıktığı ülkede, üniversitelerin hazırladığı modellemelere göre, günlük vaka sayılarının gelecek günlerde 200 bini bulması bekleniyor.

Üçüncü doz aşıların uygulanmaya başlandığı Avustralya'da Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 91,3, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 94,1 oldu.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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