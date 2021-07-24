Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü
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Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü
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Avustralya'nın en büyük üç şehri olan Sydney, Melbourne ve Brisbane'de binlerce kişi yeniden uygulanmaya başlayan karantinaya karşı sokaklara döküldü. Göstericilerden bazıları aşı karşıtı mesajlar içeren pankartlar taşırken, polisle çıkan arbedede çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin artırıldığı Avustralya, kalabalık protestolara sahne oldu. Aşı ve karantina karşıtı on binlerce protestocu, Sydney, Melbourne ve Brisbane şehirlerinde sokaklara döküldü. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan gösterilerde polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Avustralya'da koronavirüs vakaların artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

ÇIKAN ARBEDEDE ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ulusal acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki göstericiler, aşı ve karantina karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Ara sokaklardan geçerek şehir merkezine ulaşan protestocular, polis kontrolü ile karşılaştı. İki taraf arasında tansiyon yükselirken, çıkan arbedenin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Avustralya'da koronavirüs vakaların artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

BAZI TREN İSTASYONLARI DA KAPATILDI

Eyalet polisi tarafından yayımlanan bildiride, "Operasyon sırasında şu ana kadar çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler dağıtıldıkça şehir merkezinde trafik rahatlayacak ve şehir dışına doğru hareketlilik hızlanacak" denildi. Toplu taşıma seferlerinin de güçlükle yapıldığı Sydney'de bazı tren istasyonlarının kapalı olduğu belirtildi.

"BU BİR PROTESTO DEĞİL FELAKET OLACAK"

Eyalet Polis Komiser Yardımcısı Gary Worboys, maske ve mesafe kurallarına uyulmayan gösterilerde halk sağlığının ciddi anlamda tehdit edildiğini belirterek, "Protestocuların halk sağlığı kurallarına uyduklarından emin olmak için organizatörler ve belirli grup liderleriyle birlikte çalışmayı istiyoruz. Bu olmazsa Sydney'de yayılan protestolar değil, bir 'felaket' olacak" dedi.

Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü

SAĞLIK BAKANI: PROTESTOLAR APTALCA

NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, eyalette artan korona vakalarını işaret ederek protestoları "aptalca" olarak nitelendirdi. Hazzard, "Bir demokraside yaşıyoruz ve normalde kesinlikle insanların protesto hakkını destekleyen biriyim ama bunun şu anda gerçekten aptalca olduğunu düşünüyorum" dedi.

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne ve Queensland'in merkezi Brisbane kentinde de benzer protestolar gerçekleştirildi. Her iki protestoda da atlı polislerin yürüyüşlerin ön saflarında yer alarak öfkeli kalabalığı kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

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