Avustralya'da hayvanat bahçesinde orangutan, 30'uncu yaşını böyle kutladı Avustralya'da hayvanat bahçesinde orangutan, 30'uncu yaşını böyle kutladıVahdet AYAZ, (DHA)- Avustralya'nın batısındaki Perth kentindeki hayvan bahçesinde 30 yaşına giren Sekara adlı orangutan için doğum günü partisi düzenlendi.

Avustralya'da hayvanat bahçesinde orangutan, 30'uncu yaşını böyle kutladı

Vahdet AYAZ, (DHA)- Avustralya'nın batısındaki Perth kentindeki hayvan bahçesinde 30 yaşına giren Sekara adlı orangutan için doğum günü partisi düzenlendi. Sekara, düzenlenen partide yaş pasta ve hediye paketlerindeki meyveleri yedi.

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth kentinde bulunan Perth Hayvanat Bahçesin'de 30'uncu yaşına giren Sekara adlı orangutan için parti düzenlendi. '30. Doğum Günün Kutlu Olsun, Sekara' yazılı pankart ve yaş pastayla düzenlenen partide Sekara, hediye kutularının içerisine koyulmuş olan meyveleri ve pastasını da yedi. O anlara ilişkin görüntüler, Perth Hayvanat Bahçesi tarafından yayınlandı.

Kaynak: DHA