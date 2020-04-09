Avustralya'da "Bizi Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası başlatıldı Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek amacıyla "Şimdi Ülkemize El Uzatma Zamanı, Devletimize Destek Olma Zamanı" temasıyla maddi destek kampanyası başlattı.

Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek amacıyla "Şimdi Ülkemize El Uzatma Zamanı, Devletimize Destek Olma Zamanı" temasıyla maddi destek kampanyası başlattı.

Avustralya'da açılan iki ayrı hesaba 15 Nisan'a kadar yapılacak bağışlar, daha sonra, Milli Dayanışma Kampanyası'nın Türkiye'deki hesabına aktarılacak.

"Avustralyalı Türklerle gurur duyuyorum"

Büyükelçi Korhan Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Milli Dayanışma Kampanyasına hem de eğitim için geldikleri Avustralya'da işlerini kaybederek zor duruma düşen Türk öğrencilere yaptıkları yardımlardan dolayı Avustralyalı Türklerle gurur duyduğunu söyledi.

İçinden geçilen durumun birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edilmesini gerektirdiğini hatırlatan Büyükelçi Karakoç, "Türkiye'deki kardeşlerimizin bu uzak ülkedeki kardeşlerinin desteğine ihtiyaçları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bu duygularla Avustralya'dan destek olmaya karar verdik." dedi.

Avustralya'daki Türklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen çağrıya kulak verip "Biz Bize Yeteriz" şiarıyla açılan hesaplara gösterdikleri ilgiden oldukça memnun olduklarını hatırlatan Karakoç, "Böyle bir günde zaten ülkemizle dayanışmayacaksak hangi günde dayanışacağız? Gelen talepten çok memnunuz, toplumumuz büyük bir hassasiyetle ilgisini gösterdi. Avustralya Türk toplumu olarak inşallah önemli bir meblağı bu kampanyaya iletmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan farklı yardım faaliyetleri çerçevesinde, Avustralya'da çalışarak öğrenimlerini sürdüren ancak iş yerlerinin kapanmasıyla işsiz kalan Türk öğrencilere yapılan yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakoç, zor günlerde Türk toplumunun güzel bir dayanışma ortaya koyduğunu anlattı.

Desteğe ihtiyacı olanları korumak ve kollamakla yükümlü olduklarını vurgulayan Karakoç, şunları kaydetti:

"Melbourne ve Sydney Başkonsolosluklarımız eşgüdümde bulunuyor, iş insanlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla şu anda çok zor durumda kalan geçici durumdaki vatandaşlarımızın önemli bir kısmına barınma ve iaşe imkanı sağlıyoruz. Bu vatandaşlarımızı nisan ayında ve muhtemelen mayıs ayında da korumak ve kollamakla yükümlüyüz, inşallah buradaki vatandaşlarımızı çok mağdur etmeden bu durumu atlatmaya çalışacağız."

Pandemi nedeniyle zor günlerden geçilen Avustralya'da Türk toplumundan can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu belirten Karakoç, "Toplumumuzu resmi uyarıları yakından takip etmeye ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA