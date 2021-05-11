Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası

Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası
Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM - Haberler | Güncel

BURSA'da haciz işlemi sırasında Avukat Cüneyt Bülent Şeker'i yanağından ısırdığı gerekçesiyle yargılanan Ömer Konuk 2,5 yıl, bıçakla yetkilileri tehdit eden annesi Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da haciz işlemi sırasında Avukat Cüneyt Bülent Şeker'i yanağından ısırdığı gerekçesiyle yargılanan Ömer Konuk 2,5 yıl, bıçakla yetkilileri tehdit eden annesi Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Temmuz 2018'de Orhaneli'nin kırsal Göynükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Bülent Şeker, haciz işlemi için Ömer Konuk'un evine gitti. Haciz memurlarını gören Ömer Konuk ve annesi Sevim Konuk, yetkililere direndi. Çıkan arbede sırasında Ömer Konuk, Şeker'i yanağından ısırdı. Sevim Konuk ise yetkilileri bıçakla tehdit etti. Olayın ardından Ömer Konuk ve annesi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANNE VE OĞLUNA CEZAHaklarında Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama, yargı görevi yapan kişilere görevini yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret ve mala zarar verme' suçlarından dava açılan Ömer ve Sevim Konuk'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Cüneyt Bülent Şeker, Ömer ve Sevim Konuk ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Ömer Konuk'a kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sevim Konuk ise 'yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme' suçunu bıçakla işlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Eda Ece Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Muslera Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:22:59. #1.16#

title