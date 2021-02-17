Avukat, kredi kartı dolandırıcılarının hedefi oldu
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Avukat, kredi kartı dolandırıcılarının hedefi oldu

17.02.2021 10:54 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:57
Avukat, kredi kartı dolandırıcılarının hedefi oldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Avukat Yüksel Yılmaz, bilgisi ve onayı dışında kredi kartıyla bazı internet alışveriş sitelerinden alışveriş yapıldığını belirleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Avukat Yüksel Yılmaz, bilgisi ve onayı dışında kredi kartıyla bazı internet alışveriş sitelerinden alışveriş yapıldığını belirleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olaydan telefonuna gelen mesajla haberdar olan Yüksel Yılmaz, "Hesabımdan çok büyük miktar çekememişler ama 2-3 bin lira civarında çekmişler. Fark etmesem daha fazla da çekebilirlerdi" dedi.

Antalya Barosu avukatlarından Yüksel Yılmaz, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında telefona gelen mesaj sonrası kredi kartından para çekildiğini fark etti. Hemen bankasının müşteri hizmetlerini arayarak kartını iptal ettiren Avukat Yüksel Yılmaz, internet bankacılığını kullanarak hesap hareketlerini inceledi. Yılmaz, kredi kartından Türkiye'de yerleşik internet alışveriş siteleri ve bir GSM operatörü adına çekim yapıldığını belirledi.

'ONAY MESAJIM OLMADIĞI HALDE BAZILARINI ÇEKMİŞLER'Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Avukat Yüksel Yılmaz, pazar günü telefonuna gelen mesajla kredi kartından çekim yapıldığını fark ettiğini belirterek, "Telefonuma gelen mesajla fark ettim ki önce internet sitelerinden, ardından ödeme sistemleri üzerinden yaklaşık 8-10 tane çekim yapılmaya çalışıldığını ve yapıldığını fark ettim. Onay mesajım olmadığı halde bazılarını çekmişler, ben farkına vardığım için bankayı arayarak kredi kartımı kapattırdım. Bu durumla ilgili bankaya başvuru yaptım " dedi.'SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU'Olayın 'banka ve bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle dolandırıcılık' suçu olduğunu söyleyen Avukat Yılmaz, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Yılmaz, "Suçun bir örgüt faaliyeti içerisinde yapılıp yapılmadığı başsavcılığın yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Amacımız insanların dolandırılmaması. Yani bir avukat olarak bize bile yapılıyorsa, normal vatandaşa neler yapılır? Bu konuyla ilgili şikayette bulunacağım. Suçluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.'2-3 BİN LİRA CİVARINDA ÇEKMİŞLER'Bu türden dolandırıcılık girişimlerine daha önce de 2 defa maruz kaldığını söyleyen Avukat Yüksel Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu benim başıma gelen üçüncü olay. Daha önce 2016 yılında yoldan gelirken, yurt dışı kaynaklı sitelerden olmuştu. Yaklaşık 2- 3 ay önce yine çekim yapılırken fark ettim, banka hepsini kapatıp iade etti. Ama baktım ki sonu gelmiyor, artık şikayetçi olmak zorunda kaldık. Hesabımdan çok bir miktar çekememişler ama 2-3 bin lira civarında çekmişler. Fark etmesem daha fazla da çekebilirlerdi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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