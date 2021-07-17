Avukat ile kardeşi sokak ortasında böyle vuruldu

Avukat ile kardeşi sokak ortasında böyle vuruldu Avukat ile kardeşi öldüren zanlılar olay yerinden böyle kaçtı Şanlıurfa'da boşanma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü.

Avukat ile kardeşi sokak ortasında böyle vuruldu

Avukat ile kardeşi öldüren zanlılar olay yerinden böyle kaçtı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da boşanma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, mahallede Ö.A. ile karşılaştı. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A., yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ö.A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı