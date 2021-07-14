Avukat Gizem, son yolculuğuna uğurlandı
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Avukat Gizem, son yolculuğuna uğurlandı

Avukat Gizem, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da evinin banyosunda kendini tavana asarak yaşamına son veren avukat Gizem Saraçoğlu (25) için adliye önünde tören düzenlendi.

KASTAMONU'da evinin banyosunda kendini tavana asarak yaşamına son veren avukat Gizem Saraçoğlu (25) için adliye önünde tören düzenlendi. "Ben artık dayanamıyorum" yazılı not bıraktığı ortaya çıkan Saraçoğlu'nun cenazesi, Araç ilçesinde toprağa verildi.

Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem Saraçoğlu, dün öğle saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi Avniye Saraçoğlu ile beraber yaşadığı evine gitti. Banyoya giren Gizem Saraçoğlu, uzun süre çıkmayınca annesi içeriye girdi. Kızının banyoda tavana iple asılı bulan annesi, komşularından yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gizem Saraçoğlu'nun öldüğü belirlendi. Saraçağlu'nun cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından bugün Araç ilçesinde toprağa verildi.

Avukat Saraçoğlu'nun, ölmeden önce not bıraktığı ortaya çıktı. Polisin evde bulduğu notta Saraçoğlu'nun "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi. ADLİYEDE TÖRENÖte yandan Kastamonu Adliyesi'nde Saraçoğlu için gıyabi tören düzenlendi. Törene Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ve meslektaşları katıldı. Baro Başkanı Özgür Demir, "Hayatta tarif edilemeyen acılar vardır. Bu da onlardan biri. Aramıza dahil olduğu 2 yıllık dönemde son derece tüm meslektaşlarımızla iyi ilişkiler geliştiren bir arkadaşımızdı. Güler yüzlü arkadaşımızı kaybettik. Üzüntümüz tarifsiz" dedi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan da "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Avukat Hanım gencecik bir meslektaşımızdı. Allah ailesine sabır versin" ifadesini kullandı.


Avukat Gizem, son yolculuğuna uğurlandı
Avukat Gizem, son yolculuğuna uğurlandı
Avukat Gizem, son yolculuğuna uğurlandı
Avukat Gizem, son yolculuğuna uğurlandı
Avukat Gizem, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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