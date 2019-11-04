04.11.2019 13:00

Avukat eşini öldürmüştü, tutukluluk halinin devamına karar verildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, avukat eşini çocuklarının gözü önünde silahla öldüren Mesut Issı hakkında, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı çocuklarının gözü önünde kurşunlayarak öldüren Mesut Issı'nın yargılanmasına Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mesut Issı, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeni ile katılmazken, sanık ve müdafi avukatları hazır bulundu. Avukatların yapmış olduğu savunmaların ardından mahkeme, bilirkişiden analizlerin gelmesi ve eksik evrakların tamamlanması için davayı 27 Ocak 2020'ye erteledi.

Olayın geçmişi

Olay 19 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana gelmişti. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu Issı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartışmış, tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu Issı, araçtan çıkarak yürümeye başlamış, bu sırada aracı park eden Mesut Issı, çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırmıştı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu Issı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA