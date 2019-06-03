Avrupalı Müslümanlardan Kral Selman'a af çağrısı

Avrupalı Müslümanlar, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den ramazan ayının ardından idam edilecekleri belirtilen üç İslam alimini affetmesini istedi.

Avrupa Müslüman Forumu, Malta'nın Sliema kentinde toplandı. Toplantıda, ramazan ayının ardından idam edilecekleri belirtilen, Suudi Arabistan'ın "terörizmle" suçladığı Müslüman alimler Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri'nin durumları değerlendirildi.

Bu çerçevede Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e mektup yazılarak bu alimlerin affı istendi. Mektupta, bu kişilerin ramazan ayının ardından idam edileceklerine yönelik haberlere dikkat çekilerek infazların iptali talep edildi.

Alimler suç işlemiş olsalar bile insanlık adına ve anlaşmalar çerçevesinde Kral'dan merhamet göstermesi istenen mektupta, bu af talebinin ramazan ayının son günlerinde gelmesinin tesadüf olmadığı, Müslümanların yaptıklarının Allah tarafından bu ayda affedildiği vurgulandı.

Olası bir iptal kararının hem Kral'ın hem de Suudi Arabistan'ın nüfuzunu İslam alemi ve dünyanın geri kalanında daha da artıracağı belirtilen mektupta, "Bir kez daha Majestelerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz ve sizden Avrupa'daki Müslüman kardeşlerinizin talebine saygı duyup din alimleri Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri'yi affetmenizi istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Ilımlı İslam yaklaşımıyla tanınıyor

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter üzerindeki yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." demişti.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi uzmanları, Riyad yönetimine, din adamları, yazarlar, gazeteciler ve aktivistleri "endişe verici düzeyde yaygın, sistematik ve keyfi biçimde gözaltına aldığı ve tutukladığı" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA