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Avrupa ve Ortadoğu'nun fırın küreği Diyarbakır'dan

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Güncel

Avrupa ve Ortadoğu'nun fırın küreği Diyarbakır'dan 73 yaşındaki Mehmet Can Mızrak yaptığı fırın küreklerini Avrupa'ya ihraç ediyor Diyarbakır'da 63 yıldır fırın küreği imalatı yapan 73 yaşındaki Mehmet Can Mızrak, bölge illerinin yanı sıra Avrupa ve ve Ortadoğu ülkelerine fırın küreği...

DİYARBAKIR (İHA) - Avrupa ve Ortadoğu'nun fırın küreği Diyarbakır'dan

73 yaşındaki Mehmet Can Mızrak yaptığı fırın küreklerini Avrupa'ya ihraç ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 63 yıldır fırın küreği imalatı yapan 73 yaşındaki Mehmet Can Mızrak, bölge illerinin yanı sıra Avrupa ve ve Ortadoğu ülkelerine fırın küreği ihracatı gerçekleştiriyor.

Diyarbakırlı Mehmet Can Mızrak, tarihi Sur ilçesindeki Marangozlar Çarşısında hem kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini koruyor hem de çocuklarına mesleği aşılıyor. 20 metrekarelik atölyede yıllardır mesleğini sürdüren Mızrak, ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Diyarbakır'ın ve bölgenin tüm fırın, lahmacun ve pizza salonlarında kullanılan kürekler Mızrak'ın ellerinden geçiyor. Doğma büyüme Diyarbakırlı olduğunu belirten fırın küreği ustası Mehmet Can Mızrak, 63 yıldır fırın küreği imal ettiğini söyledi. Fırın küreklerini gürgen ağacının gövdesinden yaptıklarını belirten Mızrak, uzun uğraşlar sonucu şekil verdiği her boyuttan kürekleri ince bir işçilikten geçirerek müşterilerine sunduğunu ifade etti. Mesleğe nasıl başladığını anlatan, "Doğma büyüme Diyarbakırlıyım, çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Bu mesleği ustamdan öğrendim. Eskiden tuğla kalıpları yapıyordum. Harman tuğla kalıpları fabrikaya dönüştürüldüğü için bu işi bırakmak zorunda kaldım. Ama daha sonra işime yoğunlaştım. Uzun süre tek başıma işi yürüttüm. Daha sonra oğlum büyüdü ve ona mesleği öğrettim. Oğlumda şuan bir usta kadar deneyim sahibi oldu. Mesleği öğrenen oğlumda kendi çocuklarına mesleği öğretiyor. Bu şekilde hem mesleğimizi korumuş olduk, hem de ekmeğimizi kazandık" dedi.

"Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiyoruz"

Her boyutta fırın küreği ürettiklerini aktaran Mızrak, "İşim fırın kürekleri yapmak. Önce kentteki lahmacun, pizza ve ekmek fırınlarına fırın küreği satmaya başladık. Daha sonra bölge illerinden yoğun talep geldi. Son birkaç yıldır Suudi Arabistan, Dubai, Rusya, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Bir ara fırın küreği yetiştirmekte zorlandık. Ama daha sonra çocuklarımın da işi öğrenmesi ile bu açığımızı kapattık " diye konuştu.

Avrupa ve Ortadoğu'nun fırın küreği Diyarbakır'dan

Avrupa ve Ortadoğu'nun fırın küreği Diyarbakır'dan

Avrupa ve Ortadoğu'nun fırın küreği Diyarbakır'dan

Avrupa ve Ortadoğu'nun fırın küreği Diyarbakır'dan
İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Son Dakika Haberleri
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