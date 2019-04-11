Avrupa Şampiyonu Çiftçi'den Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında 97 kiloda mindere çıkan ve finalde Rus rakibi Shamil Alievitch'i 7-4 yenerek altın madalya kazanan İbrahim Çiftçi mutluluğunu Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaştı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan İbrahim Çiftçi'ye ziyaretinde, babası ve aynı zamanda ilk antrenörü Harun Çiftçi ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı da eşlik etti.

Şampiyonayı İbrahim Çiftçi'den dolayı yakından takip ettiklerini ve elde ettiği başarının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Rektör Çomaklı, Çiftçi'nin hem Atatürk Üniversitesine hem de ülkemize gurur yaşattığını söyledi.

Çiftçi'nin tüm gençler için bir motivasyon kaynağı ve örnek olduğunu belirten Çomaklı: "Başarılı sporcumuzun teknik direktörünü, hocalarını ve takım arkadaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonluktan daha önemli olan bu başarıyı sürdürebilmektir. Bu istikrarı sağlaması için öğrencimize, üniversite olarak gereken tüm desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Atatürk Üniversitesi olarak düzenlenen her türlü sportif etkinlikte iddialıyız. Bunu da elde ettiğimiz başarılar ile gösteriyoruz. Üniversiteler Liginde birçok branşta uzun yıllardır Türkiye birinciliğini elden bırakmıyoruz. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden İbrahim Çiftçi, İstiklal Marşı'nın okunmasına ve Ay Yıldızlı bayrağın dalgalanmasına vesile olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti. Rektör Çomaklı'nın desteğini her daim yakından hissettiklerini dile getiren Çifti, hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu ve bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ziyaret, Rektör Çomaklı'nın Avrupa Şampiyonu olan İbrahim Çitfçi'ye altın hediye etmesiyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA