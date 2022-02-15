'KLONDIKE'' Avrupa Prömiyerini 72. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Gerçekleştirdi

Bu yıl 10-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Berlin Film Festivali'nde "Klondike"filminin galası ZooPalast sinemasında gerçekleşti. Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı "Klondike", festivalde gerçekleştirdiği Avrupa prömiyeri sonrası seyirciyle bir araya geldi. Filmin sunumu Berlin Film Festivali yöneticisi Mariette Rissenbeek tarafından yapıldı. Mariette Rissenbeek konuşmasında Klondike'nin 2014 yılında geçen bir film olmasına rağmen gerçekliği neredeyse bugün yaşanıyormuşçasına hissedilen sanatsal bir başyapıt olduğunu vurguladı.Yönetmen Maryna Er Gorbach ile filmin ortak yapımcılığını üstlenen Mehmet Bahadır Er, Berlinale'de olmaktan mutlu olduklarını dile getirirken; filmin hikayesinin çok sıcak bir gündem olduğunu ve filmin Ukrayna'nın sesi olması, sekiz yıldır süren şiddet ve işgali seyirciye aktarabilmenin çok önemli olduğunu dile getirdiler.İlk kez fiziki olarak seyirci ile buluşan film ekibi izleyenlerden de övgü aldı. Filmi izlemeye gelen seyirci ile uzun süren soru cevabın ardına ekip ve seyirci sinema çıkışında da film hakkında konuşmaya devam etti.

Ukrayna – Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesine odaklanan film, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'de Ukrayna'da düşürülmesi olayını da beyaz perdeye taşıyor.

Ukrayna-Türkiye ortak yapımı "Klondike" filmi dünya prömiyerini 20-30 Ocak'ta çevrimiçi düzenlenen Sundance Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne yaparak "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi olmuştu.

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