Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri Sorgun'a geldi

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Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri Sorgun'a geldi

Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri Sorgun'a geldi
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Merkezi Paris'te bulunan Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri, Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.

Merkezi Paris'te bulunan Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri, Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.

Bir hafta sürecek ziyaret kapsamında Sorgun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ziyaretin ilçenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Dernek üyelerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün özellikle yurt dışında şehrimizin tanıtımı açısısndan, ileriye dönük çalışmalarımız için çok önemli bir adım attık." dedi.

Sosyal belediyecilik açısından birçok ilke imza attıklarını anlatan Ekinci, "Yine bir ilki birlikte gerçekleştiriyoruz. Programımız içerisinde kültürel zenginliklerimizi görüp sosyal yardımlaşma açısından faaliyetlerde bulunacağız. İnşallah ilerleyen zamanlarda Sorgun'dan da bir grup gencimizi aynı amaçla biz de yurt dışına yollayacağız." diye konuştu.

Ekinci, konuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, Sorgun'un ve çevre ilçelerin gezilip görülecek yerlerine ziyaretler yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından verilen yemekte Abdülhamit Han'ın 4. kuşaktan torunu Şehzade Kayıhan Osmanoğlu, Dernek Başkanı Sevgi Çelik ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ketin yöresel yemeklerinden olan testi kebabının testisini kırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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