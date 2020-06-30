Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
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Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da terör örgütü PKK'nın destekçilerinin yaptığı eylemlere Türk vatandaşlarının tepki göstermesiyle birlikte Avusturya polisi PKK destekçileriyle bir olup Türklere saldırdı. İki ülke arasında ilişkiler gerildi, karşılıklı olarak elçiler çağrıldı.

30.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:44

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dört gün eylem yapan, polisle bir olup Türkler'e saldıran ve Türk işyerlerini tahrip eden PKK'lılar, Avusturya'dan üst düzeyde destek alınca, Viyana'daki Türklerin sabrı taştı.

Avusturya'da dört gün boyunca seri eylemler yapan, PKK sembolleri taşıyan yasa dışı terör örgütü PKK militanları ile Türkler arasında perşembe ve cuma günü, Viyana- Favoriten bölgesinde çıkan olaylar nedeniyle iki ülke karşılıklı olarak elçileri çağırdı.

300 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Başkentte ortam gergin ve saldırgan PKK'nın yarattığı gerilim, Türkleri tedirgin ediyor. Eylemlerde 300 kişi birbirine girdi, 11 gözaltı, 7 yaralı var. Viyana'daki Bakan-Türk elçi toplantısında ise sert tartışma oldu.

"ONLARA TERÖRİST DİYEMEZSİNİZ"

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, eylemcileri savundu ve "Onlara terörist ya da PKK destekçisi diyemezsiniz" dedi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da, "Viyana'nın iyi yerlerinde eylem yaptırdınız. Bir de korudunuz" diye cevap verdi. Bakanlıkta, diplomaside pek görülmemiş dozda sesler yükseldi.

İşte o tarihi tartışmanın ayrıntıları:

OLAYLARLA İLGİLİ TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR

Pazartesi Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'u, Dışişleri'ne çağıran Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Avrupa'da yasaklı terör örgütü PKK'yı açıkça savundu. Türkiye'nin "Yangına benzin döktüğünü" iddia eden Schallenberg, Ankara'yı olayları tırmandırmakla suçladı.

Avusturya'daki Türkleri eylemcilere saldırttığını bile öne süren Bakan, "Eylemcileri, terör örgütü destekçileri diye tanımlamayın. Bunu tasvip etmeyiz" dedi.

"SİZİN KORUMANIZDA EYLEM YAPIYOR"

Ozan Ceyhun, Ankara'nın tavrını yansıttı ve "PKK'lıları Viyana'nın göbeğinde eylem yaptırıyorsunuz. PKK'lılar korumanız altında günlerdir eylem yapıyor. Bu nasıl bir terörle mücadele? Ülkenizde yasak olan terör örgütüne bakışınız bu mu?" diye konuştu.

Bu sözlerle ortam gerildi. Dışişleri Bakanı Schallenberg bizzat, "Gelecekte bu tür açıklamalardan kaçının, sizi men ederim" diye sert uyarıda bulundu. Schallenberg, "Eylemcileri, terör örgütü üyeleri veya destekçileri olarak tanımlayamazsınız. Ülkemizde toplanma ve fikir özgürlüğü en üst düzeyde korunur" dedi. Bakan, "Başka ülkelerdeki çatışmaların, ayrılıklarının ülkemize taşınmasına izin veremeyiz" diye ekledi.

PKK'YLA AVUSTURYA POLİSİ BİR OLUP SALDIRDILAR

Avusturya basını ayrıca Türkiye'nin, PKK eylemlerine izin verilmesini kınadığını ve Ozan Ceyhun'un başka açıklama yapmadığını duyurdu. Türkiye ise aynı sert tonda Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırıp uyarılarını bildirdi.

PKK yandaşı gruplara nasıl olup da dört gün eylem hakkı verildiği, PKK'nın yasaklı sembollerinin taşınmasına nasıl göz yumulduğu soruldu. Bu tavrın PKK yasağına uymadığı da, ayrıca polisle birlikte Türk vatandaşlarına saldırıldığı, bazı iş yerlerine zarar verildiği hatırlatıldı.

TÜRKLER FAŞİST, PKK'LILAR DEMOKRATMIŞ!

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, PKK'ya karşı eylem yapan Türklerin Ankara tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Nehammer, PKK'ya ve bozkurt işareti yapanlara karşı yasaklarının devam ettiğini de hatırlattı.

Geçen hafta perşembe ve cuma günleri yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemlerde 11 kişi gözaltına alındı, PKK'lıların saldırısında yedi de polis yaralandı. Bir kişiye de bozkurt işareti yaptığı için para cezası verildi.

Bu arada muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti de yaptığı açıklamada, PKK'lı göstericilere karşı çıkan Türkleri "faşist"; PKK'lı eylemcileri ise "demokrat" olarak niteledi.

Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı

Manşet

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