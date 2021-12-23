"Avrupa'nın Geleceği ve Gençler" Söyleşilerinin Son Oturumu Gerçekleştirildi

Avrupa'nın Geleceği Konferansı kapsamında düzenlenen "Avrupa'nın Geleceği ve Gençler" söyleşilerinin "Avrupa'da Güvenlik ve Dış Politika" başlıklı dördüncü ve son oturumu 22 Aralık 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın katılımlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ebru Canan-Sokullu'nun moderatörlüğünü yaptığı toplantıda akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AB genişleme ve komşuluk politikası; çok taraflılık, stratejik özerklik, jeopolitik AB; NATO-AB ilişkileri, Avrupa savunması, güvenliği ve ordusu; terörle mücadele; düzensiz göçle mücadele; ortak dış, güvenlik ve savunma politikasında karar alma süreçleri ve etkinlik gibi konulara ilişkin fikirlerini ve beklentilerini paylaştı.

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