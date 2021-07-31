Avrupa Kütahyalılar Federasyonu'nun Kütahya Temsilciliği açıldı

Avrupa Kütahyalılar Federasyonunun Kütahya Temsilciliği törenle hizmete girdi.

Avrupa Kütahyalılar Federasyonunun Kütahya Temsilciliği törenle hizmete girdi.

Maruf Mahallesi, tarihi Akalın Konağı'nda hizmete giren şubenin açılışına Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ile Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Adil Emsen, Kütahya Şube Başkanı Ahmet Yarız, STK temsilcileri ile davetliler katıldı.

"Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla hizmet verecek Kütahya temsilciliğinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, "Başta Kütahyalılar olmak üzere tüm milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde olması bizim için çok değerli. Kütahyalı hemşehrilerimizin gurbette de kenetlenmelerini, birbirlerine sahip çıkmaları çok önemli. Kendi aralarındaki dayanışmaları ve birliktelikleri bize güç veriyor" dedi.

Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konağı gezerek bilgiler aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı