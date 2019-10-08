Avrupa Konseyi'nden Türkiye insan kaçakçılığı raporu: Mağdurların yüzde 80'i kadın

08.10.2019 13:36

GRETA olarak bilinen "İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Uzman Grubu" Türkiye ile ilgili ilk raporunu açıkladı. Temel hak ve hürriyetleri denetlemekten sorumlu olan Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi Türk hükümetini, insan kaçakçılığına maruz kalan "mağdurların daha iyi koruma altına alınması" konusunda uyardı. 131 sayfalık raporda, mağdur olarak tespit edilen kadın, çocuk ve erkeklere "düzgün şartlarda yeterince kalacak yer sağlanmadığı, bu durumun topluma entegre olmalarını zorlaştırdığı" ifade edildi.



Türkiye'nin de 1949 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin çalışmasında, mağdurların çoğunun tespit çalışması yapıldıktan hemen sonra geldikleri ülkeye geri gönderildikleri, bu yüzden mahkeme sürecine katılamadıkları, istatistiklerin ise insan kaçakçılarının çoğunun serbest bırakıldığını gösterdiği bilgileri yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle