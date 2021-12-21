Avrupa Komisyonu'ndan Novavax aşısına onay

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), ABD merkezli Novavax firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı 'Nuvaxovid'in 18 yaş üstündekilerde kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından Avrupa Komisyonu aşı için şartlı pazarlama izni (CMA) verdiğini duyurdu. Bu kararla birlikte aşının AB'de onaylı 5'inci aşı olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, komisyonun, Covid-19 aşısı Nuvaxovid için CMA verdiği belirtilerek, "Bu izin, EMA tarafından aşının güvenliği, etkinliği ve kalitesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeye dayanan olumlu bir bilimsel öneriyi takip ediyor ve Üye Devletler tarafından destekleniyor" ifadelerine yer verildi.

AB ilaç düzenleyicisi EMA tarafından yapılan açıklamada, Novavax tarafından geliştirilen NVX-CoV2373 olarak da bilinen Covid-19 aşısı 'Nuvaxovid'in 18 yaş üstündeki kişilerde kullanılmasının tavsiye edildiği ve aşının AB'de Covid-19'u önlemek için tavsiye edilen beşinci aşı olduğu belirtilmişti. Ayrıca, Nuvaxovid'in, genellikle üst kol kasına 3 hafta arayla iki enjeksiyon olarak verildiği bilgisine de yer verilmişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet