Avrupa İşbirliği Günü Kırklareli'nin İnece ilçesinde gerçekleştirilecek etkinlikler ile kutlanacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında her yıl düzenlenen Avrupa İşbirliği Günü kutlamaları, bu yıl Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 21 Eylül 2021 tarihinde "Müzik iyileştirsin, tekrar sosyalleşelim" sloganı ile Kırklareli'nin İnece ilçesinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu etkinliğe Program yöneticileri ve proje yararlanıcılarının yanı sıra, Kırklareli'deki kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim makamlarından temsilciler ile bölgede yaşayan vatandaşlarımız katılım sağlayacaktır.

İnece'de gerçekleştirilecek etkinlik INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Sekretaryası (Hasköy ve Edirne) tarafından koordine edilmekte olup, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (Yönetim Makamı) ve T. C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (Ulusal Otorite) işbirliği ile düzenlenmektedir.

Etkinliğin temel hedefi, uzun süredir dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının sosyal hayata ve bölge ekonomisine verdiği zararın nispeten giderilmesidir. Bu doğrultuda, "Müzik iyileştirsin, tekrar sosyalleşelim" sloganıyla bölge halkını bir araya getirecek ve internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak etkinlik, bölgenin tanıtılmasına da katkı sağlayacaktır. Etkinlik boyunca Balkanlara ve Trakya bölgesine özgü şarkılar yerel sanatçılar tarafından seslendirilecek, Kırklareli Belediyesi Halk Oyunları Ekibince de katılımcılara yerel halk dansları gösterimi sunulacaktır.

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