Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir

Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalar art arda gelirken, yüzde 95'ten fazla koruma sağlayan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyla ilgili kritik bir duyuru yapıldı. Avrupa İlaç Ajansı, "Eğer veriler yeterli görülürse Pfizer'ın aşısına 29 Aralık'ta onay verilebilir" açıklamasında bulundu.

Dünya çapında 63 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı belirtilen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının ardından Moderna'nın da pozitif sonuçlar elde ettiğini açıklamasıyla bu iki şirket tescil için kıyasıya bir yarışa girişti.

Pfizer ve BioNTech, Avrupa Birliği'nin üst kurumu Avrupa İlaç Ajansı'na başvurduğunu açıkladıktan sonra Moderna da aynı süreci başlattığını açıkladı.

MODERNA'NIN AŞISI İÇİN DE KRİTİK TARİH 12 OCAK

Fakat Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün yaptıkları açıklamada verilerin ve belgelerin inceleneceğini duyurarak en erken onay tarihini duyurdu. Avrupa İlaç Ajansı, "Eğer veriler yeterli görülürse ve incelemeler tamamlanırsa Pfizer'ın aşısına 29 Aralık'ta onay verebiliriz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan EMA, Moderna'nın başvuru süreciyle ilgili olarak da, "Eğer veriler yeterli olursa ve incelemeler tamamlanırsa Moderna'nın aşısına 12 Ocak'ta onay verebiliriz" duyurusunu yaptı.

"2020 BİTMEDEN AŞI AVRUPA'DA KULLANILABİLECEK"

Pfizer ve BioNTech, dün ABD'deki kurumlara onay için başvurduklarını açıklamıştı. Bugün şirketler tarafından yapılan açıklamada, "Eğer EMA aşının faydalarının riskinden daha fazla olduğuna kanaat getirirse koşullu onay izni alabileceğiz ve böylelikle 2020 bitmeden BNT162B2 isimli aşı Avrupa'da kullanılabilecek" ifadesini kullandı.

%95 ORANINDA KORUMA SAĞLADI

ABD'li ilaç fırması Pfizer ile BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95 oranında koruma sağlandığını duyurmuştu. Firma ayrıca Covid-19 aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının %95 etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıkladı. Öte yandan, açıklamada aşının yan etkilerin çoğunlukla hafif ila orta derecede olduğunu ve hızla ortadan kalktığını söylendi. Aşılananların % 2'sinden fazlasını etkileyen tek ciddi yan etki, ikinci dozdan sonra alıcıların %3,7'sini etkileyen yorgunluk olduğu belirtildi.