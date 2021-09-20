Avrupa Hareketlilik Haftasında raketler yarıştı

İnegöl Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Her gün farklı bir etkinliğin yapıldığı hafta kapsamında, bugün "haRAKET" sloganıyla 10.30-18.00 saatleri arasında Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda masa tenisi müsabakaları yapıldı.

Gönüllü yarışmacıların katıldığı masa tenisi etkinliğinde, özellikle gençler kıran kırana müsabakalar geçirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışma ile hareketin ve sporun önemine vurgu yapıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri 21 Eylül Salı günü 'Hedefe Koş' sloganıyla 18.00'da Belediye Spor Salonunda yapılacak labirent oryantring etkinliği ve 22 Eylül Çarşamba günü de 'Sağlıklı Adımlar' sloganıyla araçsız işe gelme etkinliği ile devam edecek.

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