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Avrupa Hareketlilik Haftası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Avrupa Hareketlilik Haftası sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde 'Arabasız Gün' etkinliği gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde 'Arabasız Gün' etkinliği gerçekleştirdi. 'Arabasız Gün' etkinliği için Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nin güney aksı 15.00-22.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Konyaaltı Caddesi'nde 'Trafikte Ben de Varım' temalı bisikletler dolaştı. ANTBİS tamir atölyesi de oluşabilecek sıkıntılar için etkinlik boyunca hizmet verdi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda farkındalık oluşturmak için Antalya Bisiklet Derneği, Sky Running, Matchup, ABS bisiklet tarafından stant kuruldu. Stantlarda bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla vatandaşlar bilgilendirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Yavuz Özcan ve Türkan Saylan Parkı'nda da konser düzenledi. - ANTALYA

Avrupa Hareketlilik Haftası sona erdi

Avrupa Hareketlilik Haftası sona erdi

Avrupa Hareketlilik Haftası sona erdi

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