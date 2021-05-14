"Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesiyle Bingöllü çocukları sevindirdiler

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlattığı proje kapsamında Bingöl'de 300 çocuğa bayram hediyesi verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlattığı proje kapsamında Bingöl'de 300 çocuğa bayram hediyesi verdi.

Çocukların bayram sevincini ve heyecanını yaşamalarını hedefleyen TÜGVA ile UID, Avrupa'dan 11 ülke ve 33 bölge ile Türkiye'den 33 ilin kardeş ilan edildiği bayramlaşma etkinliği gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Bingöl merkez ile Solhan, Karlıova, Adaklı, Genç ilçeleri ve Ilıcalar beldesinde yetim ve öksüz, şehit ile gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar başta olmak üzere 300 çocuğa, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak bayram tebrik kartı ve hediyeler verildi.

Tebrik metninde, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın sizlere, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Bu vesileyle Avrupa'daki vatandaşlarımızla Türkiye arasında kurulu olan kardeşlik bağının daha da güçlenerek devam etmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Ramazan Bayramı'nın 3. günü, Avrupa ve Türkiye arasında dijital bayramlaşma programı gerçekleştirilecek. Programa iki genel başkanın yanı sıra Avrupa ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocuklar, aileleriyle katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş