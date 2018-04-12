Avrupa'da Yabancı Düşmanlığı, Müslüman Düşmanlığına Dönüştü" - Köln

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Batılı ülkelerde özellikle son dönemlerde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına işaret ederek, "Geçmişteki yabancı düşmanlığı, Türk düşmanlığı bugün form değiştirerek Müslüman düşmanlığına dönüştü." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde Türk sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar, temasları sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

11 Eylül'den sonra İslam ve Müslüman algısının dünyada yara aldığını belirten Serdar, batılı ülkelerde İslam düşmanlığının yükselişe geçmesinde adları "sözde Müslüman" olan birtakım terör örgütlerinin de payı olduğunu vurguladı.

Serdar, Ortadoğu'daki yönetilemez ülkelerin göç verdiğini belirterek, "Özellikle de Avrupa'nın bu göçle karşı karşıya kalmasının da yükselen milliyetçilikte payı var ama geçmişteki yabancı düşmanlığı, Türk düşmanlığı bugün form değiştirerek Müslüman düşmanlığına dönüştü." dedi.

Müslüman düşmanlığının "dünyada barışı tehdit eden bir olgu" olduğunu belirten Serdar, bu sorunla nasıl başa çıkılacağını düşünmek gerektiğini kaydetti.

Serdar, Avrupa kıtasında çoğunluk olan Hristiyan nüfustan sonra en büyük topluluğun Müslüman nüfus olduğunu hatırlatarak, "Bu soruna özellikle buradaki hükümetlerin ve idarelerin de ciddi olarak eğilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Özellikle siyasetçilerin beyanatlarında çok sorumlu hareket etmesi gerekiyor." diye konuştu.

"İnsanımız burada inanç ve kimlikleri sebebiyle dışlanmaktadır"

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı İhsan Öner ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Müslümanların inanç ve kimlikleri nedeniyle dışlandıklarını söyledi.

Öner, "Bizim burada 5 milyon insanımız yaşamaktadır ve insanımız burada inanç ve kimlikleri sebebiyle dışlanmaktadır. Devletimizin bu insanlarımıza sahip çıkmasından daha tabii bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Başkan Ömer Serdar'ın yanı sıra, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu'ndan oluşan heyet, Almanya'nın Köln kentinde genel merkezleri bulunan Avrupa Türk İslam Birliğini (ATİB) ziyaretinin ardından, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türk Federasyonu Kuzey Ren Vestfalya eyaleti 1. Bölge Başkanlığını ziyaret etti.