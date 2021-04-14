Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı
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Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı

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Danimarka, 20'den fazla ülkenin kan pıhtısı sorunları nedeniyle kullanımını askıya aldığı AstraZeneca-Oxford aşısıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Sağlık kurumu direktörü Soren Brostrom, Danimarka'nın Avrupa'da bir ilke imza atarak AstraZeneca - Oxford Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen bıraktığını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde birçok ülke tarafından kan pıhtısı sorunları nedeniyle kullanımı askıya alınan AstraZeneca - Oxford aşısıyla ilgili Danimarka açıklama yaptı. Sağlık kurumu direktörü Soren Brostrom, Danimarka'nın AstraZeneca - Oxford Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen bıraktığını açıkladı.

NE OLMUŞTU ?

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere'de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Toplamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görülmüştü.

MHRA'ın İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere'de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

20'DEN FAZLA ÜLKE AŞIYI ASKIYA ALMIŞTI

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısının kullanımını askıya almıştı.

EMA VE DSÖ "GÜVENLİ" DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı
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