Avrupa Birliği Yine Şaşırtmadı

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in ırkçı Ulus Devlet Yasası'nı şikayet eden İsrailli Arap milletvekillerinin teklifini reddetti.

Salı günü İsrailli Arap milletvekillerini kabul eden Federica Mogherini, ayrımcı İsrail yasasından yana tavır aldı. Görüşmeden sonra açıklama yapan bir AB Sözcüsü, kendilerini ziyarete gelen İsrailli Arap Ortak Listesinin Başkanı Ayman Odeh'in görüşlerini not aldıklarını belirtti.

"İSRAİL AVRUPA BİRLİĞİNİN YAKIN BİR PARTNERİDİR"

AB Sözcüsü, "Ulus Devlet Yasası, öncelikle İsrail'in kendini nasıl tanımlayacağını seçtiği meselesidir ve bu konudaki İsrail'in içindeki tartışmalara tam olarak saygılıyız" dedi. AB Sözcüsü ise yaptığı açıklamaya ek olarak, "İsrail Avrupa Birliğinin yakın bir partneridir, İsrail bizimle aynı demokrasi ve insan hakları değerlerini taşıyor" ifadelerini kullandı. Sözcü İsrail ile AB'nin uzun zamandır verimli ilişkiler içinde olduğunu söyledi ve İsrail'in insan haklarına riayet ettiğini iddia etti.

"YAHUDİLER ÖNCELİKLİDİR"

Yasa, Yahudileri 1'inci sınıf vatandaş statüsünde görülmesini sağlarken, Arapçanın da resmi dil olmasını yürürlükten kaldırıyor. Yaklaşık 8 milyonluk nüfuslu ülkede yaşayanların yüzde 74'ü Yahudi iken yüzde 26'sı Araplardan oluşuyor.

(İHA)