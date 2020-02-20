Avrupa Birliği vatandaşı olmak ne kadar kolay? Mülakatta nelerle karşılaşılıyor?
Haberler » Dünya » Avrupa Birliği vatandaşı olmak ne kadar kolay? Mülakatta nelerle karşılaşılıyor? - Haberler

Avrupa Birliği vatandaşı olmak ne kadar kolay? Mülakatta nelerle karşılaşılıyor?

Avrupa Birliği vatandaşı olmak ne kadar kolay?

20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:51
Avrupa Birliği vatandaşı olmak ne kadar kolay? Mülakatta nelerle karşılaşılıyor?

Raklet nereye ait? İşte bu soru, hayatının büyük bir bölümünü 'de geçiren, İngiliz asıllı 'in vatandaşlık için girdiği sınavı kaybetmesine yol açtı, dolayısıyla da vatandaşlığı alamamasına.


Rakletin ana vatanı İsviçre'nin Valais kantonları. İsviçre'ye ait peynirin tüm tarihini ezberleseler bile zorluğuyla ün salmış vatandaşlık sınavına girenlerin kazanma olasılığı bir hayli düşük. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler