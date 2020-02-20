Avrupa Birliği vatandaşı olmak ne kadar kolay? Mülakatta nelerle karşılaşılıyor?

20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:51

Raklet nereye ait? İşte bu soru, hayatının büyük bir bölümünü İsviçre'de geçiren, İngiliz asıllı David Lewis'in vatandaşlık için girdiği sınavı kaybetmesine yol açtı, dolayısıyla da vatandaşlığı alamamasına.



Rakletin ana vatanı İsviçre'nin Valais kantonları. İsviçre'ye ait peynirin tüm tarihini ezberleseler bile zorluğuyla ün salmış vatandaşlık sınavına girenlerin kazanma olasılığı bir hayli düşük. Euronews.com'da Görüntüle