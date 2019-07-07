Avrupa Birliği, Boeing 737 Max Uçakların Otopilot Özelliğinde Değişiklik Talep Edecek

Ardı ardına kazalara sebep olan Boeing 737 Max, şu an çeşitli düzenlemeler sebebiyle hiçbir havayolu şirketi tarafından kullanılamıyor. Bloomberg'in aktardığına göre Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Boeing'e birkaç yazılımsal düzenleme talebinde bulunacak. Boeing 737 Max'in tekrardan havalara dönebilmesi için bu düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

EASA'nın talepleri, Federal Havacılık Kurumu (FAA) tarafından talep edilen düzenlemelerle aynı yönde. Bazı sensör iyileştirmeleri, manuel trim kontrolleri ve bazı takılmalar yaşatan bir yonga için yeni yazılım geliştirilmesini içeren taleplere ek olarak AB tarafından gelen bir diğer düzenleme talebi de otopilot özelliğinin bazı durumlarda kapatılamaması sorununun düzeltilmesi yönünde oldu.

EASA tarafından konu hakkında farklı bir açıklama gelmese de kurum, 737 Max uçuşlarının güvenli bir şekilde devam edebilmesi için diğer sivil havacılık otoriteleriyle iş birliği yapmaya devam edeceklerini açıkladı. EASA tarafından gelen taleplerin özellikle otopilot ile ilgili olanı, Boeing 737 Max'ın tekrar uçuşlara dönüş süresini uzatabilir gibi görünüyor.

Yaşanan iki ölümcül kazanın ardından birçok havayolu şirketi filolarındaki Boeing 737 Max modellerini resmi kurumlardan onay çıkana kadar uçuşlarda kullanmama kararı almıştı. Konuşulan bu talepler yerine ne kadar hızlı getirilirse uçuş iptalleri o kadar az yaşanır ve şirketler de zorluk yaşamazlar. Boeing'in taleplere nasıl yanıt vereceği şu an için merak konusu.