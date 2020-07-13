Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Avrupa Birliği'ni de rahatsız etti. Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünün değişmesine ilişkin kararı kınandı.

Danıştay 10. dairesi Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki engeli kaldırdı. 1934'te alınan ve Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı gün kararı imzalayarak Ayasofya'da ibadetin önünü açtı. Türkiye'nin bu hamlesi başta Yunanistan, Rusya, ABD ve AB'yi rahatsız etti.

Mart ayında uygulanmaya başlayan korona önlemlerinin ardından Brüksel'de bugün ilk kez yüz yüze toplanan AB dışişleri bakanları, Türkiye ile yaşanan sorunları masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlarının, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını kınadığını aktaran Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,, Türk yetkililere kararlarını gözden geçirmeleri için çağrıda bulundu.

BORELL ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA KARARDAN DOLAYI "ÜZÜNTÜLERİNİ" DİLE GETİRMİŞTİ

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Cuma gecesi yaptığı açıklamada, karardan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve Türkiye'nin İspanya ile birlikte kurucusu olduğu Medeniyetler İttifakı girişimini anımsatmıştı.