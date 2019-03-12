Avrasya Üniversitesi'nde Yangın

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN

TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Üniversite öğrencileri ve çalışanlar hemen tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü

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Yangın görüntüsü

YOMRA(Trabzon),-

Kaynak: DHA