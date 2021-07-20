Avrasya Tüneli bayramda bedava mı? Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar! 15 Temmuz Köprüsü FSM ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'nda şehir içi ve şehir dışı yolculuk yapacak olan vatandaşlar ücretsiz olan köprü ve otoyollarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda Avrasya Tüneli bayramda bedava mı? Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar! 15 Temmuz Köprüsü FSM ücretsiz mi? sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? İşte, Kurban Bayramı'nda ücretsiz yollar ve konuyla ilgili ayrıntılar..

Avrasya Tüneli bayramda bedava mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayram tatilinde yollara çıkacak sürücüler tarafından araştırılıyor. Peki, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Avrasya Tüneli bayramda bedava mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar hakkında da açıklamalarda bulundu.

AVRASYA TÜNELİ BAYRAMDA BEDAVA MI?

Bayram tatili süresince iki Boğaz köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nce işletilen otoyollar ücretsiz olacak.

Yap işlet devret projeleri kapsamında yaptırılan Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü ile Avrasya Tüneli, Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ise paralı olacak.

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Bayram tatili 9 gün oldu bu kapsamda "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." açıklamalarına yer verildi.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Osmangazi Köprüsü ise ücretli olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bayramda ücretsiz yollarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

YAP-İŞLET-DEVRET Modeli ile yapılarak işletmeye açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu ve Ankara Niğde Otoyolundan geçişler ücretlidir.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle; 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 00:00'dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi "yap işlet devret" kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.

BAŞKENTRAY VE MARMARAY DA ÜCRETSİZ

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ'DA DA ÜCRETSİZ

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.