Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı

14.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:22

Avrasya Araştırma Şirketi'nin "Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği ankette ilk sırayı AK Parti yüzde 34.1 ile alırken CHP yüzde 27.3 ile ikinci, İYİ Parti ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada yer alan MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.5 çıktı.

Avrasya Araştırma Şirketi'nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre, İYİ Parti'nin oy oranı MHP'nin neredeyse iki katı. Anket firmasının "Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yönelttiği ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.1, MHP'nin yüzde 7.5.

CHP'NİN OY ORANI YÜZDE 27.3

Ankete göre İYİ Parti'nin oy oranı yüzde ise 14, yani neredeyse MHP'nin oy oranının iki katı. CHP'nin oy oranı da yüzde 27.3.

Araştırmaya göre, oyların dağılımı -kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılınca- şöyle:

AK Parti: Yüzde 34.1

CHP: Yüzde 27.3

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10.1

MHP: Yüzde 7.5

Gelecek Partisi: Yüzde 2.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.4

SP: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 0.5

Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Serdar Aziz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 12:22:12. #1.14#
title