Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı

Sağlık Bakanlığı'ndan "ödüllü" formül: Restoran ve kafeler ilk olarak vaka sayılarını azaltan illerde açılacak

Güntekin Onay'ın Ademi için yaptığı "Direk gibi" yorumu Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

İstanbul pazar sabahına karla uyandı! Peki kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

Avrasya Araştırma Şirketi'nin "Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği ankette ilk sırayı AK Parti yüzde 34.1 ile alırken CHP yüzde 27.3 ile ikinci, İYİ Parti ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada yer alan MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.5 çıktı.

Avrasya Araştırma Şirketi'nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre, İYİ Parti'nin oy oranı MHP'nin neredeyse iki katı. Anket firmasının "Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yönelttiği ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.1, MHP'nin yüzde 7.5.

CHP'NİN OY ORANI YÜZDE 27.3

Ankete göre İYİ Parti'nin oy oranı yüzde ise 14, yani neredeyse MHP'nin oy oranının iki katı. CHP'nin oy oranı da yüzde 27.3.

Araştırmaya göre, oyların dağılımı -kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılınca- şöyle:

AK Parti: Yüzde 34.1

CHP: Yüzde 27.3

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10.1

MHP: Yüzde 7.5

Gelecek Partisi: Yüzde 2.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.4

SP: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 0.5