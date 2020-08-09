Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube kanalından paylaştığı videoda, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin alabileceği maksimum ve minimum oy oranları paylaştı. İnce'nin hala popüler olduğunu ancak kredisinin bir kısmını kaybettiğini belirten Özkiraz, "Alacağı maksimum oy yüzde 6, minimum oy yüzde 4'tür" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Gelecek hafta Ankara'ya giderek yeni parti çalışmalarıyla ilgili her şeyi anlatacağını dile getiren Muharrem İnce'nin kuracağı partinin oy oranı da merak konusu oldu. Konuyla ilgili Youtube kanalından bir video paylaşan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "Muharrem İnce'nin alacağı maksimum oy yüzde 6, minimum oy yüzde 4'tür" dedi.

"MUHARREM İNCE CHP'NİN DÜŞMANI DEĞİL"

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube kanalından paylaştığı videoda Muharrem İnce'nin parti kurma iddialarını değerlendirdi. CHP'nin Muharrem İnce gibi bir markayı daha iyi kullanması gerektiğini kaydeden Özkiraz, kurultaydan önce, kurultay sırasında ve kurultaydan sonra onure etmesi gerektiğini söyledi.

"Muharrem İnce CHP'nin düşmanı değil, CHP'nin evladı" ifadelerini kullanan Kemal Özkiraz, İnce'nin partisini kurarsa girip Cumhur İttifakı'na katılmayacağını belirtti.

"ESKİ YÜZDE 31'İ KORUMASI ZOR"

Özkiraz sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman bu ittifakın içerisinde olunacaksa yeni bir partiye ne hacet? Bu parti sadece Muharrem İnce'yi adaylaştırmak için kurulacaksa günü geldiğinde Millet İttifakı'nın bileşenleri hepsi anlaşır da bir çatı aday çıkarırsa Muharrem İnce ne yapacak? O da kesin değil. Kaldı ki Cumhurbaşkanı adaylığı kesin olsa bile Muharrem İnce'nin eski yüzde 31'i koruması çok zor. Bırakın yüzde 31'i diğer partilerin de adayı varken Muharrem İnce'nin yüzde 10'larda oy alması bile çok zor"

"MUHARREM İNCE'Yİ KÜÇÜMSEMİYORUM"

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimindeİYİ Parti ve HDP'nin liderlerinin partilerinden daha düşük oy aldığını hatırlatan Özkiraz, "İnsanlar partilerine oylarını verdiler. Liderlerine de 'Seni seviyoruz ama kazanırsa bu kazanır kusura bakma biz Muharrem'e oy vereceğiz' diyerek Muharrem İnce'ye oy verdiler. Aynısı Muharrem İnce'nin başına gelecek. Ben öte yandan Muharrem İnce'yi küçümsemiyorum. Öye yüzde 1'lerden daha fazla oy alır derken de bir matematikle konuşuyorum" dedi.

İNCE'NİN ALACAĞI MAKSİMUM VE MİNİMUM OY ORANI

Kemal Özkiraz, Muharrem İnce ile CHP arasında 24 Haziran seçimlerinde yüzde 8 kadar oy farkı olduğunu hatırlatarak "Bu fark neysen oluşuyor? Akşener ile partisi arasındaki 3 puan, Demirtaş ile partisinin arasındaki 3,5-4 puan ve MHP'ye oy veren ama Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ı tercih etmeyen 2 puanlık seçmenin 1 puanının oraya yansıması. Fark bu. Yani Muharrem İnce karşıdan da yüzde 1-2 kadar oy alıyordu. Topladığımızda yaklaşık 8-9 oranında oy yapıyor.

Muharrem İnce hala popüler ama kredisinin, karizmasının bir kısmını kaybetti. Bir kısmını da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi popüler bir aday çıkması durumunda kaybedebilir. O yüzden Muharrem İnce'nin alacağı maksimum oy 6, minimum oy 4'tür. 4 puanın çok iyi bir oran olduğunu kaydeden Özkiraz, "Hele ki 50+1'in iktidar belirlediği bir sistemde çok iyi bir orandır. Muhalefetin bu 4 puanı kaybetmemesi lazımdır" dedi.