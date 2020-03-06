Avokado hırsızları adliyede
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Avokado hırsızları adliyede

Avokado hırsızları adliyedeAntalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 806 adet avokado çalan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

06.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:45
Avokado hırsızları adliyede

Avokado hırsızları adliyede

'nın ilçesinde bir bahçeden 806 adet avokado çalan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Komutanlığına bağlı Demirtaş Jandarma ekipleri, dün Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada çuvalla birlikte seyir halindeki 07 AHG 284 plakalı motosikleti durdurdu. Jandarmanın, içerisinde avokado dolu çuvalı nerden aldıklarını sorması üzerine çelişkili cevap veren M.A. (20), İ.Ö. (20) ve M.Ö. (16), gözaltına alındı. Hırsızların çuval içindeki 806 adet avokadoyu Adem Başıeğri'nin bahçesinden çaldıkları tespit edildi.

Demirtaş Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA


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: Avokado hırsızları adliyede
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