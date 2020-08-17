Avni Tolunay'ın tapu problemi çözülüyor
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Avni Tolunay'ın tapu problemi çözülüyor

Kepez Belediyesi, Avni Tolunay Mahallesi'nde Hazine parsellerindeki taşınmazların mülkiyet sorununun çözümü için harekete geçti.

Avni Tolunay'ın tapu problemi çözülüyor
17.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:53

Kepez Belediyesi, Avni Tolunay Mahallesi'nde Hazine parsellerindeki taşınmazların mülkiyet sorununun çözümü için harekete geçti.

Başkan Hakan Tütüncü, mahallede vatandaşların Milli Emlak ile Tapu ve Kadastro arasında geçmiş yıllardaki anlaşmazlıktan dolayı yaşanan mülkiyet sorunu sebebiyle uzun yıllar kullandıkları ve üzerinde evleri, seraları bulunan hazine parsellerinin, 2\B kapsamına alınarak kendilerini satılması talepleri konusunda harekete geçti.

Belediyede Avni Tolunay toplantısı

Başkan Hakan Tütüncü de, bu talebinin karşılanması için sorunun muhataplarını düzenlediği bir toplantıyla bir araya getirdi. Tütüncü'nün ev sahipliğinde belediye binasında gerçekleştirilen toplantıya Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Milli Emlak ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü bürokratları, Avni Tolunay Mahalle Muhtarı Rüstem Çelik ve mülkiyet sorununu yaşayan vatandaşların temsilcileri katıldı.

Kepez'de 48 bin tapu tahsisi

Toplantının verimli geçtiğini belirten Başkan Tütüncü, şunları söyledi: "Avni Tolunay Mahallesi'nde Hazine parsellerindeki mülkiyet sorununu vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde çözmek arzusundayız. Biz en çok vatandaşımızın tapu özlemini giderdiğimizde mutlu oluyoruz. Avni Tolunay Mahallesi sakinlerimizin de tapu beklentilerini de karşılayacağız. Kepez'in yıllardır çözülememiş nice mülkiyet sorunlarını milletvekillerimizle, parti teşkilatlarımızla, kamu kurumlarımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte çözdük. 2\B tarih oldu. Birçok mahallemizin gecekondu görünümünü, yaptığımız imar revizyonları ve kat artışlarıyla modern bir şehir görünümüne kavuşturduk. Dile kolay 48 binden fazla tapu tahsisi yaptık. Avni Tolunay Mahallemizin mülkiyet sorunlarını çözmek için milletvekillerimizle, parti teşkilatlarımızla, kamu kurumlarımızın bürokratlarıyla, muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle masadaydık." açıklamasını yaptı.

Avni Tolunay Mahallesi'ndeki Hazine parselleri sorunu, 2\B formülü ile çözülecek. Mahkeme kararları ile 2\B kapsamına alınacak olan parseller, Kadastro tarafından kullanıcı tespiti yapıldıktan sonra uygun bir fiyata ya da ister peşin, istenirse de taksitli olarak ilgili kişiye satılacak.

Böylelikle Avni Tolunay Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşanan mülkiyet sorunu çözüme kavuşmuş olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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