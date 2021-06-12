AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
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AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı

AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinin terasından atlayan genç kız ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinin terasından atlayan genç kız ağır yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen genç kız, alışveriş merkezi içerisinde bir süre dolaştıktan sonra terasa çıktı. Daha sonra genç kız ikinci kattaki terastan kendisini boşluğa bırakarak beton zemine düştü. Genç kızın atladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alışveriş merkezine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan genç kız, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan, üzerinden kimlik çıkmayan kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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