AVM'lere girebilmek için ihtiyacınız olan HES kodu, 3 yöntemle alınabilecek
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AVM'lere girebilmek için ihtiyacınız olan HES kodu, 3 yöntemle alınabilecek

01.12.2020 07:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 07:36
AVM'lere girebilmek için ihtiyacınız olan HES kodu, 3 yöntemle alınabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona ile mücadelede alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodunu; e-Devlet sisteminden, SMS yoluyla ya da Hayat Eve Sığar uygulamasından edinebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen cuma günü, "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" açıklaması ile yeni kısıtlamaların mesajını vermişti.

AVM'LERE HES KODU ZORUNLULUĞU

Kabin toplantısı sonrası dün yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir" ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu SMS ile sorgulanabildiği gibi, Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-devlet üzerinden de alınabiliyor.

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1- "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, kimlik kartının ön yüzündeki seri numarasının son 4 hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.

3- e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz. e-Devlet sistemi üzerinden, "HES Kodu Üretme ve Listeleme" seçeneğini seçip "Yeni Hes Kodu" butonuna tıklayarak HES kodunuza erişebilirsiniz

BUNLARA DİKKAT!

  • Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.
  • Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

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