AVM'de çocuğunu terk eden anne: Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm

03.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:52

Bursa'da, 4 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne Gamze Nur E. (31), ikinci duruşmasına polis zoruyla getirildi. Mahkemede ifade veren anne, "Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm. Olay günü çok zor durumdaydım. İşsizim ve bir ailem olmadığı için çocuğuma bakamıyordum. Bu nedenle bıraktım. Pişmanım, beraatımı istiyorum" dedi.

CEBİNDE BİR NOTLA OYUN PARKINA BIRAKTI

Bursa'da geçen Ocak ayında Gamze Nur E. isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı cebine koyduğu, "Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim" yazılı notla birlikte bir AVM'nin oyun parkına bırakıp kayıplara karıştı. AVM'deki güvenlik görevlilerinin fark ettiği Hamza, polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde kimliği ve kaldığı yer tespit edilen Gamze Nur E., gözaltına alındı. Gamze Nur E., sevk edildiği Bursa Adliyesi'nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"BEN DE ÇOCUK ESİRGEME YURDUNDA BÜYÜDÜM"

Hakkında, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" ve "terk etme" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan kadın, Bursa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına gelmeyince, hakkında polis zoruyla duruşmaya getirilmesi kararı çıktı.

İkinci duruşmaya polis zoruyla getirilen kadın, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm. Çocuğumu evlilik dışı dünyaya getirdim. Babası M.E.'dir. Halen cezaevinde bulunmaktadır. Olaydan önce çocuk esirgeme yurdunu arayarak, çocuğumu vermek istedim. Ancak, prosedürlerin uzun olduğunu söylediler. İşsizim ve ailem yok. Çocuğuma bakamıyordum. Çok zor durumdaydım. Çocuğumla AVM'ye gitmiştik. Durumu toparlayıp çocuğuma yeniden bakabileceğim duruma geldiğimde, yeniden bulma ümidiyle çocuğumu bırakmıştım. Küçük kağıda yazılı not bana aittir. Pişmanım, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık annenin alınan ifadesinden sonra hakkında bulunan yakalama kararını kaldırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA