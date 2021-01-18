Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza
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Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza

18.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:18
Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza

Artvin'de yasa dışı avladıkları yaban keçisini pişirip yerken yakalanan 2 kişiye toplam, 33 bin 953 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Maden köyü sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişi hakkında '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na' muhalefetten işlem yapıldı.

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza

33 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yasa dışı avladıkları yaban keçisi etinden döner şeklinde pişirip yerken yakalanan bu kişilere 6 bin 176 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 953 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Haber Yorumları (7)
PORSİYONU KAÇA GELDİ: Üstü kalsın bahşiş olsun. Doğayı da katletmeniz cabası. Hesabı az bile yazmışlar.
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TAYFA: Devlet ne zaman para verecek lo altın düşmüşken alsaydık lo yatırım yapsaydyastığın altına koysaydık LO
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HAKAN: arabanın plakası siyah resmi araç oda el atılsın
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