Avengers: Endgame filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Avengers: Endgame filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Sinemaseverlerden büyük ilgi gören Avengers: Endgame, vizyon dönemindeki başarısının ardından bu kez televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıkıyor. Film hakkında en çok merak edilen detaylar arasında Avengers: Endgame'in konusu, özeti ve oyuncu kadrosu öne çıkıyor. Biz de bu soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Beyaz perdede rekor kıran yapım, şimdi ekran başındaki izleyicileri de kendine hayran bırakıyor. Filmi izlemeyi planlayanların aklındaki "Avengers: Endgame konusu ne, hangi oyuncular rol alıyor ve filmin özeti nedir?" gibi soruların yanıtlarını sizler için inceliyoruz.

AVENGERS: ENDGAME FİLMİNİN KONUSU

Avengers: Infinity War'un ardından Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ni kullanarak evrenin yarısını yok etmesiyle, pek çok süper kahraman küle dönüşür. Ancak Ant-Man'in Kuantum Bölgesi'nden kurtulup ekibin geri kalanına ulaşması, kahramanlara yeniden umut olur. Daha önce varlığından haberdar olmadıkları boyutlar, karakterler ve evrenlerle yüzleşen Avengers ekibi, Thanos'un kurduğu acımasız dengeyi bozmak için geri dönüşü olmayan bir mücadeleye girer. Kendi kayıplarıyla sınanan kahramanlar için artık hesaplaşma ve intikam zamanı gelmiştir.

AVENGERS: ENDGAME OYUNCU KADROSU

• Robert Downey Jr.

• Chris Evans

• Mark Ruffalo

• Chris Hemsworth

• Scarlett Johansson

• Jeremy Renner

• Gwyneth Paltrow

• Natalie Portman

• Samuel L. Jackson

• Benedict Cumberbatch

• Michael Douglas

• Chris Pratt

• Elizabeth Olsen

• Brie Larson

• Paul Rudd

• Evangeline Lilly

Osman DEMİR
