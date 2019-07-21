Avengers: Endgame Avatar'ın gişe rekorunu kırmak üzere

Avengers serisinin geçen Nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame'in bu haftasonundaki hasılatıyla, tüm zamanların en çok gişe yapan filmi olma özelliğini kazanması bekleniyor.

Disney ve Marvel Studios'un ortak yapımı, 2 milyar 789 milyon 700 bin dolar hasılat yapan James Cameron'un Avatar filmini geride bırakacak.

Avengers: Endgame sadece gişede büyük başarı kazanmakla kalmadı, eleştirmenlerden de büyük övgü aldı.

Cuma günü, Avengers: Endgame'in küresel hasılatı, 2 milayr 789 milyon 200 bin dolardı. Yani rekorun 500 bin dolar gerisindeydi. Ancak geçen hafta filmin dünya genelinde 2,8 milyon dolar hasılat yaptığı hesaba katılırsa, rekoru kolayca kıracak gibi görünüyor.

Hesaplamalarda, enflasyon hesaba katılmadı. Katıldığı takdirde, Avatar rekoru elinde tutuyor.

Ancak Avengers: Endgame şimdiden 1,22 milyar dolarla gösterime girdiğinde en büyük hasılatı elde film rekorunu, serinin bir önceki filmi Avengers: Infinitiy War'un elinden almıştı.

Endgame, Marvel'in süper kahramanlar serisinin 22'inci, Avengers serisinin ise dördüncü filmi.