Avenger's Yok Size Eternal's Verelim
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Avenger's Yok Size Eternal's Verelim

Avenger's Yok Size Eternal's Verelim
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Oscar ödüllü Chloé Zhao'nun yönettiği aksiyon filminde Angelina Jolie, Gemma Chan, Kumail Nanjiani ve Salma Hayek gibi etkileyici oyuncu kadrosu yer alıyor

Mayıs ayında Marvel Entertainment filmi The Eternals'ın ilk uzun fragmanı paylaşıldı.

Marvel Sinematik Evreni'nin en son uzay macerasında, binlerce yıldır Dünya'da gizlice yaşayan süper güç ve uçma yeteneği de dahil olmak üzere farklı güç ve yeteneklere sahip olan Eternal's adlı ölümsüz bir uzaylı ırkını konu ediniyor.

Oscar ödüllü yönetmen Zhao'nun bu yıl Nomadland için En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinden bu yana ilk filmi.

Kadroda Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Lia McHugh ve Don Lee ile Gemma Chan (Sersi) ve Game of Thrones gazileri Richard Madden ve Kit Harington yer alıyor.

Pek çok kişi tarafından "Marvel'in şimdiye kadarki en iddialı filmi" olarak adlandırılan film, 10 kahramanı takip ediyor ve insanlığı savunmak için savaş veriyorlar. ve İşte Eternal's ikinci fragmanı;

Kaynak: Tekmoloji

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