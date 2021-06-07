AVCILAR VE BAŞAKŞEHİR'İ KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜM ALANINA ÇEVİRENLER KAMERADA

Hafriyat döküp kaçan kamyonlar güvenlik kamerasına yansıdıErol DEĞİRMENCİ - Adem VAROL - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR ve Başakşehir'de kaçak hafriyat tepelerinin oluşmasına neden olanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafriyat döküp kaçan kamyonlar güvenlik kamerasına yansıdı

Erol DEĞİRMENCİ - Adem VAROL - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR ve Başakşehir'de kaçak hafriyat tepelerinin oluşmasına neden olanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Tahtakale ve Başakşehir Bahçeşehir Mahalleleri, kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi. Mahallelerde yapılan inşaatlardaki atıklar, kimliği belirsiz kişilerce boş alanlara dökülüyor. İki mahalledeki tüm boş alanlar, yapılan hafriyat dökümü nedeniyle inşaat atıkları ile doldu. Atıkların içinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, vatandaşlar mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kullanılmasından rahatsız. Günde 15-20 kamyon ve kamyonetin kaçak olarak döküm yaptığı iddia edilirken, bırakılan bazı atıkların da kimyasal olduğu öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki mahallede kaçak hafriyat tepelerinin oluşmasına neden olanların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafriyat kamyonlarının kaçak olarak döküm yaptıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı